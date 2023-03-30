Уряд спростив процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Ще один важливий крок для розвитку українського ринку БпЛА. Разом з Мінекономіки та за максимальної підтримки СБУ спростили процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників в Україну на час воєнного стану. Тепер виробникам дронів не треба буде отримувати на це висновок від Служби безпеки. Сьогодні Уряд ухвалив відповідну постанову", - йдеться у повідомленні.

Раніше, щоб отримати висновок від СБУ, треба було чекати близько 15 днів. На час воєнного стану такої необхідності більше немає.

"Продовжуємо працювати над ліквідацією інших блокерів. Вносимо зміни до Митного та Податкових кодексів. Щоб імпортери БпЛА не сплачували ввізне мито та ПДВ за дрони та комплектуючі на час воєнного стану", - додав Федоров.

Раніше Уряд ухвалив постанову щодо калькуляції БпЛА, яка дасть старт масовому виробництву українських безпілотників.