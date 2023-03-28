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Головна війна з Росією Перші три ударні роти дронів повністю укомплектовані та готові до бою, - міністр Федоров

Перші три ударні роти дронів повністю укомплектовані та готові до бою, - міністр Федоров

28 березня, 2023 вiвторок
18:37
війна з Росією

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив про повне укомплектування та готовність до бою з ворогом перших трьох рот безпілотників

Про це інформує міністр цифрової трансформації.

Федоров нагадав про створення разом з Генштабом перших у світі ударних рот "Армії дронів", з новими підходом, навчанням і застосуванням.

Станом на 28 березня перші три роти безпілотних літальних апаратів уже готові до бою.

"Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи​, ударні коптери та Старлінки. Усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот "Армії дронів" придбали приватні донори", - пише міністр. 

Повідомляється, що БПЛА виконуватимуть розвідувальні та ударні місії, наводитимуть артилерію, допомагатимуть українським воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв. А пікапи необхідні для рейдів мобільних груп у тил армії РФ, доставлення вантажів та евакуації поранених.

"У межах проєкту Президента Володимира Зеленського UNITED24 Армія дронів переросла у велику державну програму підтримки розвитку БПЛА. Сміливість та технології зроблять багато для нашої перемоги. Щоб ми не втрачали найкращих людей", - наголосив Федоров. 

Зробити донат.

  • Станом на 31 грудня 2022 року в межах проєкту "Армія дронів" придбано було 1577 безпілотників, 928 уже на фронті.
  • 31 січня українським розвідникам передали на Донеччину ще 12 безпілотних літальних апаратів SKIF та STEN-2 з "Армії дронів".  

військові
ЗСУ
безпілотник
ГУР
Військові новини
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