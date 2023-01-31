"Армія дронів": розвідникам передали ще 12 українських безпілотників

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Поки Росія випрошує у сусіда-терориста іранські дрони, наші виробники працюють в турборежимі, щоб забезпечити армію якісними та ефективними безпілотниками", - пише Мінцифра.

У рамках проєкту "Армія дронів" Головному управлінню розвідки передали 12 дронів українського виробництва, зокрема сім БПЛА SKIF та п'ять STEN-2.

Повідомляється, що безпілотники SKIF ефективно допомагають розвідувати територію, а STEN-2 - атакують противника з неба.

Для "Армії дронів" на фронт закупили ще 1056 українських безпілотників.

"Продовжуємо співпрацю з українськими виробниками БПЛА, щоб оперативно забезпечувати бійців необхідними дронами", - додають у відомстві.

"Армія дронів" - це комплексна програма платформи UNITED24, Мінцифри, Генштабу ЗСУ та Держспецзв'язку.

Зробити донат на БПЛА для українських захисників.

Станом на 31 грудня 2022 року в межах проєкту "Армія дронів" придбано було 1577 безпілотників, 928 уже на фронті.