"Армія дронів": розвідникам передали ще 12 українських безпілотників
Українським розвідникам передали на Донеччину ще 12 безпілотних літальних апаратів SKIF та STEN-2 з "Армії дронів"
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
"Поки Росія випрошує у сусіда-терориста іранські дрони, наші виробники працюють в турборежимі, щоб забезпечити армію якісними та ефективними безпілотниками", - пише Мінцифра.
У рамках проєкту "Армія дронів" Головному управлінню розвідки передали 12 дронів українського виробництва, зокрема сім БПЛА SKIF та п'ять STEN-2.
Повідомляється, що безпілотники SKIF ефективно допомагають розвідувати територію, а STEN-2 - атакують противника з неба.
Для "Армії дронів" на фронт закупили ще 1056 українських безпілотників.
"Продовжуємо співпрацю з українськими виробниками БПЛА, щоб оперативно забезпечувати бійців необхідними дронами", - додають у відомстві.
"Армія дронів" - це комплексна програма платформи UNITED24, Мінцифри, Генштабу ЗСУ та Держспецзв'язку.
Зробити донат на БПЛА для українських захисників.
- Станом на 31 грудня 2022 року в межах проєкту "Армія дронів" придбано було 1577 безпілотників, 928 уже на фронті.
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