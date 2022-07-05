В Україні створена дієва система попередження про ракетні пуски, - експерт Defense Express Рябих

Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Ми бачимо, що наразі створена достатньо дієва система попередження про ракетні пуски. Вона діє стосовно тих пусків, що відбуваються з району морської акваторії Чорного моря, так і пусків, які здійснюються далеко від нашої країни, такі як ворог практикує постійно над Каспійським морем", - сказав він.

На думку експерта, це свідчить про те, що розвідувальні дані стікаються до системи ППО України з різних джерел.

"В тому числі і здійснюється обмін з нашими партнерами в порядку взаємодії. Та на нижньому рівні, ми отримали радари Sentinel, які вже на тактичному рівні можуть визначати рух повітряних цілей противника на відстанях до 70 км на конкретних напрямках, що убезпечує і цивільне населення, і військові об'єкти на території України", - підсумував Рябих.