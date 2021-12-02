В Україні створили національний центр розбудови миру

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



"Даємо старт роботі Українського національного центру розбудови миру. Уряд затвердив порядок використання коштів щодо створення реєстрів та систем моніторингу", - написав він.



Це дасть змогу Українському національному центру розбудови миру почати роботу та збирати докази порушення прав українських громадян на тимчасово окупованих територіях.



"Такі дії не залишатимуться поза нашою увагою. Ми домагатимемося справедливості всіма способами, передбаченими міжнародним правом.", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, 4 листопада віцепрем’єр-міністерка - міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук анонсувала створення Українського центру розбудови миру.

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