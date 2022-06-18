В Україні створили платформу, де можна знайти перевірену інформацію про своє здоров'я

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Проєкт створила команда організації INSCIENCE за підтримки World Bank World Bank Ukraine та Швейцарії.

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"Зараз як ніколи важливо берегти здоров’я та користуватись для цього усіма можливими й доступними сервісами", – наголошують у МОЗ.

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