В Україні створили платформу, де можна знайти перевірену інформацію про своє здоров'я
На платформі "Бережи себе" публікуються матеріали на різні теми – від того, як запобігти хронічним та інфекційним захворюванням до того, які щеплення необхідно зробити під час війни та як діяти у разі, якщо людина потрапить під обстріл і зазнає поранень
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Проєкт створила команда організації INSCIENCE за підтримки World Bank World Bank Ukraine та Швейцарії.
Інформація на сайті – доказова і постійно оновлюється. Ознайомитися з матеріалами можна також підписавшись на Telegram-канал.
"Зараз як ніколи важливо берегти здоров’я та користуватись для цього усіма можливими й доступними сервісами", – наголошують у МОЗ.
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