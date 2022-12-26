В Україні створили спільну банківську мережу, яка працюватиме навіть у разі блекауту

Про це інформує Національний банк України.

POWER BANKING - це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати українцям послуги у критичній ситуації. Відділення забезпечені альтернативними джерелами світла та резервними каналами зв'язку.

"На сьогодні мережа POWER BANKING об'єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку. Наразі вже понад 1 000 відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту (близько 80% із них – це відділення системно важливих банків)", - пише пресслужба.

Під час блекауту у відділеннях POWER BANKING для всіх клієнтів буде доступний перелік банківських послуг:

отримання готівки (в банкоматах чи в касі);

платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);

обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);

консультації менеджерів з фінансових питань.

Також українці зможуть у відділеннях зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.

З розширенням мережі POWER BANKING зростатиме перелік відділень.

"Впізнати відділення спільної банківської мережі можна буде за спеціальним маркуванням POWER BANKING на вході. Цей знак свідчитиме, що відділення спеціально обладнане та працюватиме під час тривалої відсутності електроенергії", - додають у НБУ.

Василь Фурман, доктор економічних наук, зазначив, що у НБУ разом з банками на випадок блекауту є план безперебійної роботи.

Член Ради НБУ заявив, що банки України щонайменше 20% кредитів, наданих банком для доходу з відсотків, втратять унаслідок війни й економічної кризи.

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