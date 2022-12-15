Унаслідок війни й економічної кризи українські банки втратять щонайменше 20% кредитних доходів, - НБУ
Член Ради НБУ заявив, що банки України щонайменше 20% кредитів, наданих банком для доходу з відсотків, втратять унаслідок війни й економічної кризи
Про це під час брифінгу в Медіацентрі розповів член Ради НБУ Василь Фурман.
"За оцінками НБУ, банки втратять мінімум 20% кредитного портфеля внаслідок війни та економічної кризи. Частка бездіяльних кредитів у банківському секторі станом на 1 листопада становить 35,5% порівняно з 1 березня. Обсяг бездіяльних кредитів за березень-жовтень зріс на 112 млрд грн", - сказав Фурман.
Тобто внаслідок бездіяльних кредитів, які надав банк на певний період для одержання доходів з відсотків, установи можуть постраждати приблизно на 20%. Проте, член Ради НБУ наголосив, що банки залишаються операційно прибутковими попри воєнні дії в країні.
"Якщо ми подивимося на фінансовий результат банківської системи, платоспроможні банки отримали 11 млрд грн чистого прибутку за січень-жовтень 2022 року порівняно з 77 млрд за січень-жовтень 2021 року. З початку року банки сформували резерви в обсязі 107 млрд грн. Операційно банки є прибутковими", - додав член Ради НБУ.
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Фурман наполягає, що банківська система готова до будь-яких викликів.
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