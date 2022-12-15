Про це повідомляє Bloomberg.

"Виробники зіткнулися з низкою перешкод: рекордна кількість осінніх опадів замулила поля. Війна вплинула на те, скільки фермери можуть отримати за свої товари. А удари по інфраструктурі країни обмежили електроенергію, необхідну для сушіння розмоклого зерна", - пише видання.

Журналісти нагадали, що Україна залишається четвертим за величиною експортером кукурудзи, навіть попри війну. Зерно ще можна буде зібрати весною, однак його якість упаде, наголошує ЗМІ.

Збір урожаю відбувається "рекордно повільно", зазначають аналітики. За даними уряду, які наводить Bloomberg, 34% зерна залишається неприбраним.

За словами економіста Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Моніки Тотової, через дощову погоду також виникла потреба просушування зерна, перш ніж його можна буде належним чином зберігати. Це складно – і стало дорожчим – оскільки російські атаки на українську інфраструктуру викликали відключення електроенергії по всій країні, що ускладнило безперебійну роботу сільськогосподарських об'єктів.

Війська РФ у ніч на 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе, унаслідок чого зупинив роботу порт Одеса, з якого експортують українське зерно.

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