Про це інформувало Оперативне командування "Південь".

"Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор вдарив по об'єктах енергетичної інфраструктури в Одеській області, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів", - зазначили в командуванні.

Повідомлень про постраждалих немає, рятувальні та відновлювальні служби працюють над ліквідацією наслідків російських атак.

Нагадаємо, підрозділи повітряного командування "Південь" збили 10 із 15 "шахедів", що атакували Херсонщину, Миколаївщину та Одещину вночі 10 грудня.

Упродовж доби 9 грудня окупанти уразили 5 ракетними ударами Сумщину та Запорізьку область, також росіяни здійснили більш як 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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