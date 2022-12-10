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Війна з Росією: хроніка
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Ворог атакував енергетичні об'єкти Одещини іранськими дронами, без електрики залишилися тисячі споживачів

10 грудня, 2022 субота
09:12
війна з Росією Світло

Війська РФ у ніч на 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе "Шахед", тисячі абонентів перебувають без електроенергії

Про це інформувало Оперативне командування "Південь".

"Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор вдарив по об'єктах енергетичної інфраструктури в Одеській області, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів", - зазначили в командуванні.

Повідомлень про постраждалих немає, рятувальні та відновлювальні служби працюють над ліквідацією наслідків російських атак.

  • Нагадаємо, підрозділи повітряного командування "Південь" збили 10 із 15 "шахедів", що атакували Херсонщину, Миколаївщину та Одещину вночі 10 грудня.
  • Упродовж доби 9 грудня окупанти уразили 5 ракетними ударами Сумщину та Запорізьку область, також росіяни здійснили більш як 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Україна
Росія
Одещина
окупанти
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