Ворог атакував енергетичні об'єкти Одещини іранськими дронами, без електрики залишилися тисячі споживачів
Війська РФ у ніч на 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе "Шахед", тисячі абонентів перебувають без електроенергії
Про це інформувало Оперативне командування "Південь".
"Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор вдарив по об'єктах енергетичної інфраструктури в Одеській області, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів", - зазначили в командуванні.
Повідомлень про постраждалих немає, рятувальні та відновлювальні служби працюють над ліквідацією наслідків російських атак.
- Нагадаємо, підрозділи повітряного командування "Південь" збили 10 із 15 "шахедів", що атакували Херсонщину, Миколаївщину та Одещину вночі 10 грудня.
- Упродовж доби 9 грудня окупанти уразили 5 ракетними ударами Сумщину та Запорізьку область, також росіяни здійснили більш як 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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