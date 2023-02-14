Про це йдеться на урядовому порталі.

Зазначається, що у додатку абонент створює базу контактів, яким передає свій статус. "Зелений" означає, що все добре, а "червоний" - що потрібна допомога.

Користувач може самостійно налаштовувати періоди, коли йому приходитимуть сповіщення про статус його контактів. Якщо за встановлений інтервал часу вони не оновлюють інформацію про себе, всі контакти отримають сповіщення про можливе виникнення проблеми.

"Застосунок Dobre допоможе дізнатися інформацію про рідних з окупованих або небезпечних територій. Додаток працює навіть за слабкого сигналу мережі оператора. Програма дозволяє не турбувати їх постійними дзвінками та питаннями на кшталт "Як ти?". Цю інформацію можна отримати автоматично та в будь-який час", - йдеться у повідомленні.

Застосунок для Android можна завантажити тут, а для Apple - за цим посиланням.