Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

В Україні судитимуть агента РФ, який допомагав ворожій техніці просунутися на Київ
В Україні судитимуть чоловіка, який за вказівкою Кремля на початку повномасштабної війни провів через Сумщину в напрямку Києва понад 120 одиниць ворожої техніки
Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.
Зазначають, що чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення допомагав загарбникам. Він на власній автівці супроводжував колони ворожої техніки по території Сумської області в напрямку столиці. За весь час своєї підривної діяльності російському агенту вдалося провести більш ніж 120 одиниць техніки окупантів.
Після звільнення Сумської області чоловік продовжив працювати з Росією. Відтак він збирав дані про дислокацію, кількість і озброєння воєнізованих формувань в регіоні. Отриману інформацію та координати військових об'єктів він передавав своєму куратору через один з месенджерів.
Наразі стосовно чоловіка прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом державної зради та зберігання бойових припасів (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 ККУ).
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- 4 січня в Україні засудили чотирьох агентів РФ, які збирали та передавали ворогові інформацію про енергооб'єкти Донеччини та бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.
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