Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією В Україні судитимуть агента РФ, який допомагав ворожій техніці просунутися на Київ

В Україні судитимуть агента РФ, який допомагав ворожій техніці просунутися на Київ

7 січня, 2023 субота
12:06
війна з Росією Судовий вирок

В Україні судитимуть чоловіка, який за вказівкою Кремля на початку повномасштабної війни провів через Сумщину в напрямку Києва понад 120 одиниць ворожої техніки

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

Зазначають, що чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення допомагав загарбникам. Він на власній автівці супроводжував колони ворожої техніки по території Сумської області в напрямку столиці. За весь час своєї підривної діяльності російському агенту вдалося провести більш ніж 120 одиниць техніки окупантів.

Після звільнення Сумської області чоловік продовжив працювати з Росією. Відтак він збирав дані про дислокацію, кількість і озброєння воєнізованих формувань в регіоні. Отриману інформацію та координати військових об'єктів він передавав своєму куратору через один з месенджерів.

Наразі стосовно чоловіка прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом державної зради та зберігання бойових припасів (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 ККУ).

<script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?21" data-telegram-post="pgo_gov_ua/8637" data-width="100%"></script>

  • 4 січня в Україні засудили чотирьох агентів РФ, які збирали та передавали ворогові інформацію про енергооб'єкти Донеччини та бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
Генеральна прокуратура
російська армія
Київщина
Сумщина
окупанти
колаборанти
агенти Кремля
Офіс генпрокурора
Читайте також:
Предстоятель УГКЦ Святослав
7 січня, 2023 субота
"Хай новонароджений Спаситель принесе нам свої благодать, світло, мир і надію", - різдвяне привітання очільника УГКЦ Блаженнішого Святослава
Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України
6 січня, 2023 п'ятниця
На засіданні синоду дозволимо повністю перейти на новоюліанський календар тим парафіям, які вирішать це зробити, – глава ПЦУ Епіфаній
6 січня, 2023 п'ятниця
ISW назвав цілі, які переслідує Путін, заявляючи про "перемир'я" на Різдво
Київ
-8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.04
    Купівля 40.04
    Продаж 40.75
  • EUR
    Купівля 41.4
    Продаж 42.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
7 січня
12:50
Дамба у Сватовому
Загарбники розглядають можливість підриву дамби Сватівського водосховища, - Центр нацспротиву
12:39
Соледар
ЗСУ впевнено тримають Соледар, - Бутусов
12:33
зіткнення бойовиків з військовими у Мексиці
У Мексиці після арешту сина наркобарона Ель Чапо почалися зіткнення бойовиків його картелю з військовими, - BBC
12:28
Китай коронавірус
Китай відмовився отримати вакцини від COVID-19 попри швидке поширення вірусу в КНР, - Bloomberg
12:02
OPINION
Вікторія Сюмар
Нова стратегія Росії і фальшиві заяви про "мир"
12:01
електроенергія
Укренерго: споживання енергії ранком 7 січня знизилося, однак до вечора може збільшитися через похолодання
11:47
Крістіне Ламбрехт та Ллойд Остін
Рамштайн: наступна зустріч контактної групи з питань оборони України відбудеться 20 січня, - міноборони Німеччини
11:45
збірна Росії
Adidas заборонив збірній Росії з футболу грати у своїй екіпіровці
11:21
Карен Чухаджян
Український боксер провів зважування та запеклу дуель поглядів перед чемпіонським боєм
11:17
Воєнні злочини Росії
У березні в Лондоні відбудеться зустріч з питань воєнних злочинів в Україні
11:14
Загарбники збирають дані про мешканців окупованих територій за допомогою спецперепусток, - ЦНС
10:56
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 січня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:50
Ілюстрація супутника NASA Earth Radiation Budget Satellite
Супутник NASA увійде в атмосферу Землі 8 січня, його уламки можуть досягти поверхні
10:42
Карлос Алькарас
Найкращий тенісист світу пропустить Australian Open
10:25
Ерл Боен у фільмі "Термінатор 2: Судний день"
Помер актор, який зіграв у трьох частинах "Термінатора"
10:24
Успенський собор та Трапезна церква Києво-Печерської лаври
ПЦУ зможе й надалі проводити служби у Лаврі, - голова Держслужби з етнополітики та свободи совісті
10:05
OPINION
Христина Лукащук
Які б закони в нас не були, українець все одно робитиме порядки в себе на подвір’ї
09:50
окупанти
Окупанти вивезли 300 дітей з Луганщини та Донеччини "на лікування" до Москви, - ОВА
09:47
Зеленський в конгресі США
"Розраховуємо на подальшу допомогу США": Зеленський звернувся до новообраного спікера Палати представників Маккарті
09:29
Зима на боці ЗСУ
Британська розвідка пояснила, чому ЗСУ важливо звільнити Кремінну на Луганщині
09:18
на фото: пожежна частина
Обстріли Херсонщини: протягом доби 6 січня росіяни 39 разів ударили по області
09:00
Успенський собор Києво-Печерської лаври
Митрополит ПЦУ Епіфаній проводить в Лаврі богослужіння з нагоди Різдва. НАЖИВО
08:55
Пентагон
Пентагон констатував, що Росія не припиняла бойових дій упродовж 6 січня
08:34
За добу 6 січня окупанти вбили 2 цивільних мешканців Донеччини, 7 отримали поранення
08:30
танк Leopard
Фінляндія назвала умову, за якої передасть Україні танки Leopard 2
08:20
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Генштаб: від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 110 тис. окупантів
08:08
Оновлено
Кевін Маккарті
Кевін Маккарті отримав пост спікера Палати представників США після 15 турів голосування, - ЗМІ
08:00
OPINION
Юрій Богданов
Якби українці були "дорослими й свідомими"...
07:20
окупанти орки
Росіяни змусили близько 3 тис. робітників ЗАЕС отримати паспорти РФ, а в Бєлгородській області триває набір до тероборони, - Генштаб
06:50
військові Австрії
В австрійський казармі сталася стрілянина: начальник варти вистрелив у солдата, який напав на нього
06:25
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Армія РФ не припиняла атаки, попри оголошене "різдвяне перемир'я", - Гайдай
06:00
Непокаране зло повертається
У Росії Путіна продовжують критикувати за оголошення різдвяного "перемир'я", - ISW
05:29
Персональна різдвяна літургія для Путіна
Російські пропагандисти показали, як для Путіна влаштували персональну різдвяну літургію
05:03
Нед Прайс
Стурбованість, що Росія прагне використати перемир'я для нового нападу, справдилась, - Держдеп
04:35
миротворча місія НАТО, Косово, 29 грудня 2022 року
У Косові невідомий поранив двох сербів, його затримали
04:07
зенітно ракетний комплекс Patriot
Військові ЗСУ почнуть освоювати систему Patriot вже цього місяця, - Пентагон
03:39
мобільний зв'язок
Росія завдала збитків для телекомунікацій в Україні на майже $1,8 млрд, - ООН
03:11
Резніков та Остін
Резніков поспілкувався з Остіном про новий пакет допомоги США для України та наступний "Рамштайн"
02:43
Предстоятель УГКЦ Святослав
"Хай новонароджений Спаситель принесе нам свої благодать, світло, мир і надію", - різдвяне привітання очільника УГКЦ Блаженнішого Святослава
02:15
мобілізація
Нову хвилю мобілізації у РФ оголосять 15 січня, планують залучити ще 500 тис. "мобіків", - Скібіцький
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV