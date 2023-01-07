Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

Зазначають, що чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення допомагав загарбникам. Він на власній автівці супроводжував колони ворожої техніки по території Сумської області в напрямку столиці. За весь час своєї підривної діяльності російському агенту вдалося провести більш ніж 120 одиниць техніки окупантів.

Після звільнення Сумської області чоловік продовжив працювати з Росією. Відтак він збирав дані про дислокацію, кількість і озброєння воєнізованих формувань в регіоні. Отриману інформацію та координати військових об'єктів він передавав своєму куратору через один з месенджерів.

Наразі стосовно чоловіка прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом державної зради та зберігання бойових припасів (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 ККУ).

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4 січня в Україні засудили чотирьох агентів РФ, які збирали та передавали ворогові інформацію про енергооб'єкти Донеччини та бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.