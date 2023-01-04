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Агентів РФ, які передавали ворогу інформацію про HIMARS і енергооб'єкти на Донеччині, засудили до 8 років ув'язнення

4 січня, 2023 середа
13:41
війна з Росією Судовий вирок

Чотирьох агентів Росії, які збирали та передавали ворогові інформацію про енергооб'єкти Донеччини та бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS, засудили на строк від 6 до 8 років позбавлення волі

Про це інформує СБУ.

Чотири поплічники збирали інформацію про місця базування та переміщення українських військ на Бахмутському та Краматорському напрямках.

Також вони передавали ворогові дані про технічний стан критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих об'єктів у прифронтових ділянках Донеччини. Саме по них росіяни завдавали ракетних ударів.

Так на бік окупантів перейшла колишня електромонтерка з Добропілля. Вона через знайому з тимчасово окупованих територій передавала ворогові інформацію про відновлення електропостачання в районі. Отримані дані росіяни використовували для повторних обстрілів енергоструктури.

Серед засуджених виявили також ворожого інформатора, який намагався виявити координати місця розташування реактивних систем HIMARS.

Усіх зловмисників визнали винними за двома пунктами:

  • ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив агентам РФ покарання від 6 до 8 років ув'язнення.

  • 4 січня СБУ затримала колаборанта, який під час тимчасової окупації Херсона охороняв будівлі загарбників.

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