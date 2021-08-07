В Україні третю добу поспіль фіксують понад 1000 випадків COVID-19
Впродовж доби, 6 серпня, в Україні лабораторно підтверджено 1054 нових випадки коронавірусу
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За добу госпіталізовано 534 особи, зафіксовано 20 летальних випадків, одужало – 1 393 особи.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.
Понад 1000 нових випадків COVID-19 в Україні фіксується третю добу поспіль.
- Нагадаємо, 5 серпня в Україні було зафіксовано 1081 новий підтверджений випадок COVID-19
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