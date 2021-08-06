В Україні зафіксували 1081 новий випадок COVID-19 за добу, понад півтисячі людей потрапили до лікарень

Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Telegram.



Захворіли - 74 дитини та 32 медпрацівники.



516 осіб 5 серпня потрапили до лікарень, 16 людей померли; 478 людини перехворіли.



З початку пандемії:

захворіло – 2 257 478 осіб;

одужало – 2 189 293 особи;

померли – 53 065;

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За добу найбільше випадків зареєстровано у Києві (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.