В Україні зафіксували 1081 новий випадок COVID-19 за добу, понад півтисячі людей потрапили до лікарень
5 серпня в Україні зафіксовано 1081 новий підтверджений випадок COVID-19
Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Telegram.
Захворіли - 74 дитини та 32 медпрацівники.
516 осіб 5 серпня потрапили до лікарень, 16 людей померли; 478 людини перехворіли.
З початку пандемії:
- захворіло – 2 257 478 осіб;
- одужало – 2 189 293 особи;
- померли – 53 065;
За добу найбільше випадків зареєстровано у Києві (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.
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