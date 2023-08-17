Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що у п'ятницю температура повітря в Україні коливатиметься в межах +29...+33 °C.

А вночі очікуватиметься комфортні освіжаючі +15...+19 °C, на півдні країни +18...+22 °C.

Дощів у більшості областей країни не передбачається, лише на Закарпатті місцями трохи покапає і погримить.

Вітер східного та північно-східного напрямків, невеликий або помірний.

Фото: Наталка Діденко

У столиці погода не зміниться

За даними Наталки Діденко, у Києві 17 серпня погода без особливих змін - сухо, сонячно, спекотно. Вночі можна очікувати +18°C, а вдень близько +30°C.

Така ж сама погода, за словами синоптика, буде 19 і 20 серпня.

Короткий прогноз на тиждень

Український гідрометеорологічний центр попереджає про пожежну небезпеку 16-17 серпня у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Волинській областях, а також в Криму.

До кінця тижня погода в Україні мало зміниться - антициклон, високий атмосферний тиск, сухе повітря, підвищена пожежна небезпека, висока температура повітря, але без аномальної спеки.