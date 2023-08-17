В Україні триматиметься суха та сонячна погода: прогноз на 18 серпня від Наталки Діденко
У п'ятницю, 18 серпня, на території України очікується сонячна та спекотна погода. Лише на Закарпатті місцями прогнозується невеликий дощ
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що у п'ятницю температура повітря в Україні коливатиметься в межах +29...+33 °C.
А вночі очікуватиметься комфортні освіжаючі +15...+19 °C, на півдні країни +18...+22 °C.
Дощів у більшості областей країни не передбачається, лише на Закарпатті місцями трохи покапає і погримить.
Вітер східного та північно-східного напрямків, невеликий або помірний.
Фото: Наталка Діденко
У столиці погода не зміниться
За даними Наталки Діденко, у Києві 17 серпня погода без особливих змін - сухо, сонячно, спекотно. Вночі можна очікувати +18°C, а вдень близько +30°C.
Така ж сама погода, за словами синоптика, буде 19 і 20 серпня.
Короткий прогноз на тиждень
Український гідрометеорологічний центр попереджає про пожежну небезпеку 16-17 серпня у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Волинській областях, а також в Криму.
До кінця тижня погода в Україні мало зміниться - антициклон, високий атмосферний тиск, сухе повітря, підвищена пожежна небезпека, висока температура повітря, але без аномальної спеки.
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