В Україні триває тепла погода, невеликі дощі лише на Закарпатті та в Карпатах: прогноз погоди 3 січня від Наталки Діденко
Температура повітря і сьогодні, і завтра протягом дня радуватиме п'янким весняним повітрям, приємними враженнями солідарності навіть атмосфери з українцями
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Аномально тепла погода ще побуде в Україні.
Насолоджуючись теплом на вулиці та в домівках, обов'язково не забудьте використати це тепло для максимальної економії електроенергії, яка йде на обігрів. Бо зима триває і, звичайно, ще будуть похолодання.
3 січня температура повітря впродовж дня в Україні становитиме +7+12 градусів, на південному заході та в південній частині +9+14 градусів.
Опади якісь суттєві завтра малоймовірні в більшості областей, на півдні, сході та в центрі - сонячні прояснення. На Закарпатті та в Карпатах можливі локальні невеликі дощі.
Вітер очікується західний, північно-західний, помірний, часом рвучкий, як навесні.
У Києві 3 січня ще буде тепло, до +9 градусів, проте вже повітря стане поступово "з'їжджати". Опади малоймовірні, але збільшиться хмарність.
Нова, холодніша повітряна маса, почне заходитиме в Україну з 4-6 січня. Морозний пік припаде на 7-9 січня, коли нічна температура повітря на сході та півночі може опускатися до -10-15 градусів.
Карта - прогноз температури повітря на Різдвяний вечір, 7 січня.
Наталка Діденко повідомляє, що вже з 10 січня в Україні знову очікується потепління.
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