Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Аномально тепла погода ще побуде в Україні.

Насолоджуючись теплом на вулиці та в домівках, обов'язково не забудьте використати це тепло для максимальної економії електроенергії, яка йде на обігрів. Бо зима триває і, звичайно, ще будуть похолодання.

3 січня температура повітря впродовж дня в Україні становитиме +7+12 градусів, на південному заході та в південній частині +9+14 градусів.

Опади якісь суттєві завтра малоймовірні в більшості областей, на півдні, сході та в центрі - сонячні прояснення. На Закарпатті та в Карпатах можливі локальні невеликі дощі.

Вітер очікується західний, північно-західний, помірний, часом рвучкий, як навесні.

У Києві 3 січня ще буде тепло, до +9 градусів, проте вже повітря стане поступово "з'їжджати". Опади малоймовірні, але збільшиться хмарність.

Нова, холодніша повітряна маса, почне заходитиме в Україну з 4-6 січня. Морозний пік припаде на 7-9 січня, коли нічна температура повітря на сході та півночі може опускатися до -10-15 градусів.

Карта - прогноз температури повітря на Різдвяний вечір, 7 січня.

Наталка Діденко повідомляє, що вже з 10 січня в Україні знову очікується потепління.