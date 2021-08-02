В Україні ціна на електроенергію піднялася до рекордного максимуму
Таке зростання стало наслідком рішення НКРЕКП щодо підвищення граничних цін продажу електрики
Середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку "на добу вперед" (РСВ) станом на 2 серпня досягла 2578,5 грн за МВт-год.
Про це свідчать дані держпідприємства"Оператор ринку", пише УНІАН.
Таким чином, на ринку "на добу вперед" в торговій зоні "Об'єднана енергосистема України" ціна на електроенергію досягла нового максимуму за час роботи нового ринку електричної енергії. Щодо періоду постачання на 1 серпня ціна зросла на 21,6%.
При цьому в липні цей показник не перевищував 1736 грн за МВт-год.
Середньозважена ціна електричної енергії в торговій зоні "Бурштинський острів", що виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, склала 1719,5 грн за МВт-год.щодо періоду постачання на 1 серпня ціна зросла на 3,5%.
Таке зростання цін стало наслідком рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Про підвищення максимальних граничних цін продажу електрики.
30 липня ціни були підвищені: для нічної зони (з 23:00 до 07:00) – з 1243,71 до 2000 грн за МВт-год, для денної зони (з 07:00 до 23: 00) – з 2655,99 до 4000 грн за МВт-год.
Ціна на електроенергію: що необхідно знати
- Зростання цін на оптовому ринку електричної енергії найбільше відбивається на промислових підприємствах, що робить їх продукцію на міжнародній арені неконкурентоспроможною.
- Підвищення вартості електрики зрештою змушує підприємців підвищувати ціни на свою продукцію.
- Ціна електрики для населення залишиться незмінною на рівні 1,68 грн за кВт-год, але зростання електротарифів для промисловості спровокує зростання цін на товари і послуги.
- 1 липня 2020 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону «Про ринок електроенергії», який був прийнятий у квітні 2017 року.
- Ринок "на добу вперед" - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття – наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.75
Купівля 26.75Продаж 27
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.05
- Актуальне
- Важливе