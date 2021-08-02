В Україні ціна на електроенергію піднялася до рекордного максимуму

Середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку "на добу вперед" (РСВ) станом на 2 серпня досягла 2578,5 грн за МВт-год.



Про це свідчать дані держпідприємства"Оператор ринку", пише УНІАН.



Таким чином, на ринку "на добу вперед" в торговій зоні "Об'єднана енергосистема України" ціна на електроенергію досягла нового максимуму за час роботи нового ринку електричної енергії. Щодо періоду постачання на 1 серпня ціна зросла на 21,6%.



При цьому в липні цей показник не перевищував 1736 грн за МВт-год.



Середньозважена ціна електричної енергії в торговій зоні "Бурштинський острів", що виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, склала 1719,5 грн за МВт-год.щодо періоду постачання на 1 серпня ціна зросла на 3,5%.



Таке зростання цін стало наслідком рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Про підвищення максимальних граничних цін продажу електрики.



30 липня ціни були підвищені: для нічної зони (з 23:00 до 07:00) – з 1243,71 до 2000 грн за МВт-год, для денної зони (з 07:00 до 23: 00) – з 2655,99 до 4000 грн за МВт-год.



Ціна на електроенергію: що необхідно знати

Зростання цін на оптовому ринку електричної енергії найбільше відбивається на промислових підприємствах, що робить їх продукцію на міжнародній арені неконкурентоспроможною.

Підвищення вартості електрики зрештою змушує підприємців підвищувати ціни на свою продукцію.

Ціна електрики для населення залишиться незмінною на рівні 1,68 грн за кВт-год, але зростання електротарифів для промисловості спровокує зростання цін на товари і послуги.

1 липня 2020 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону «Про ринок електроенергії», який був прийнятий у квітні 2017 року.

Ринок "на добу вперед" - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття – наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.