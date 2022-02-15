В Україні тяжкохворим безкоштовно надаватимуть ліки, які ще досліджують

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



“Механізм "ліки зі співчуття" (compassionate use) передбачає забезпечення тяжкохворих пацієнтів лікарськими засобами, які перебувають на стадії клінічних випробувань, безоплатно. Пацієнти, для яких ці препарати можуть стати ключовими у лікуванні, мають змогу скористатися цим шансом”, - зазначив очільник МОЗ Віктор Ляшко.



Закон знизить вартість лікування тяжкохворих пацієнтів для держави, зменшить навантаження на систему охорони здоров’я щодо забезпечення тяжкохворих пацієнтів лікуванням. Також він покликаний забезпечити формування дієвих та ефективних механізмів регулювання відносин щодо програм надання ліків зі співчуття.



Препарат за механізмом "ліки зі співчуття" дозволяється використовувати у випадках, якщо: у країні відсутній альтернативний препарат для лікування хворого; пацієнт перебуває у тяжкому стані або є загроза життю; ліки пройшли щонайменше першу фазу клінічних випробувань у США, країнах Європейської економічної зони, Австралії, Канаді, Японії, Великій Британії та Швейцарській Конфедерації.



Також, механізм можна використоувати, якщо виробник бере на себе відповідальність за застосування препарату - надає дані з обґрунтуванням доцільності проведення лікування; пацієнт надає письмову згоду, якою підтверджує своє усвідомлення того факту, що препарат не пройшов усі стадії випробувань, та погоджується на вживання ліків; у випадках, якщо МОЗ затвердив програму розширеного доступу пацієнтів до незареєстрованих ліків; рішення про застосування медпрепарату погодив лікар.

Нагадаємо, 11 лютого МОЗ анонсувало впровадження е-рецепта на наркотичні й усі рецептурні препарати.