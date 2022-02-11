МОЗ анонсувало впровадження е-рецепта на наркотичні й усі рецептурні препарати
Заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич заявила, що після впровадження електронного рецепту на антибіотики такий рецепт буде передбачено на наркотичні й усі рецептурні препарати
Про це вона повідомила на брифінгу.
"Після запуску е-рецепта на антибіотики наступними етапами планується запуск таких рецептів на наркотичні й усі рецептурні препарати", - сказала Карчевич.
Вона нагадала, що з квітня всі антибіотики, зареєстровані в Україні, відпускатимуться в аптеках лише за наявності е-рецепта.
- Нагадаємо, з квітня українці зможуть придбати антибіотики в аптеках лише за е-рецептом.
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