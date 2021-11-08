В Україні вдарять морози: очікується до -8°C, - синоптик Наталка Діденко
У ніч на 10 листопада в Україні вдарять морози
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
У ніч на 10 листопада на більшість областей України впаде мороз, - повідомила вона.
Очікується -2°C…-8°C.
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