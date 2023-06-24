В Україні вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу: зафіксовано пуск "калібрів"
В Україні вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу: зафіксовано пуск калібрів. Небезпека поширюється на південні та центральні області
Про ракетну небезпеку повідомили ПС ЗСУ.
Ракети спрямовані у напрямок Півдня та Центру України.
В цих регіонах оголошена повітряна тривога.
ПС ЗСУ також попередили, що на Донеччині існує загроза застосування балістичних ракет.
"Суспільне" повідомляє про вибухи в Одесі.
- Нагадаємо, під час першої нічної атаки зафіксовані влучання у Харкові та Дніпрі, на Київщині збито понад 20 ракет, є загиблі та постраждалі.
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