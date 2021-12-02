В Україні від COVID-19 померло понад 87 тис. людей, упродовж доби - 525 смертей та 13 531 нове зараження
Станом на ранок 2 грудня в Україні зафіксовано 3 463 872 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 87 057 - летальні, 2 995 727 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 1 грудня було зареєстровано 13 531 новий випадок COVID-19 (у тому числі 1346 дітей та 240 медпрацівників), 23 535 пацієнтів одужали, 525 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1418;
- Вінницька область - 568;
- Волинська область - 647;
- Дніпропетровська область - 682;
- Донецька область - 803;
- Житомирська область - 743;
- Закарпатська область - 496;
- Запорізька область - 709;
- Івано-Франківська область - 623;
- Київська область - 640;
- Кіровоградська область - 183;
- Луганська область - 169;
- Львівська область - 729;
- Миколаївська область - 424;
- Одеська область - 418;
- Полтавська область - 677;
- Рівненська область - 461;
- Сумська область - 371;
- Тернопільська область - 310;
- Харківська область - 501;
- Херсонська область - 150;
- Хмельницька область - 594;
- Черкаська область - 493;
- Чернівецька область - 164;
- Чернігівська область - 558.
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