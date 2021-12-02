В Україні від COVID-19 померло понад 87 тис. людей, упродовж доби - 525 смертей та ​​13 531 нове зараження

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 1 грудня було зареєстровано ​​13 531 новий випадок COVID-19 (у тому числі 1346 дітей та 240 медпрацівників), 23 535 пацієнтів одужали, 525 людей померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 1418;

Вінницька область - 568;

Волинська область - 647;

Дніпропетровська область - 682;

Донецька область - 803;

Житомирська область - 743;

Закарпатська область - 496;

Запорізька область - 709;

Івано-Франківська область - 623;

Київська область - 640;

Кіровоградська область - 183;

Луганська область - 169;

Львівська область - 729;

Миколаївська область - 424;

Одеська область - 418;

Полтавська область - 677;

Рівненська область - 461;

Сумська область - 371;

Тернопільська область - 310;

Харківська область - 501;

Херсонська область - 150;

Хмельницька область - 594;

Черкаська область - 493;

Чернівецька область - 164;

Чернігівська область - 558.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.