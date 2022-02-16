В Україні від COVID-19 упродовж доби померло 310 людей, зафіксовано 31 513 нових заражень
Станом на ранок 16 лютого в Україні зафіксовано 4 603 930 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 103 565 - летальні, 3 839 314 осіб одужало
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 15 лютого було зареєстровано 31 513 нових випадків COVID-19 (у тому числі 2872 дитини та 992 медпрацівники), 27 684 пацієнти одужали, 310 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 4378 ;
- Вінницька область - 667 ;
- Волинська область - 1012 ;
- Дніпропетровська область - 1952;
- Донецька область - 1757;
- Житомирська область - 957;
- Закарпатська область - 492;
- Запорізька область - 1597;
- Івано-Франківська область - 542;
- Київська область - 1259;
- Кіровоградська область - 541;
- Луганська область - 738;
- Львівська область - 919 ;
- Миколаївська область -928 ;
- Одеська область - 2847;
- Полтавська область - 1523;
- Рівненська область -1007 ;
- Сумська область - 1159;
- Тернопільська область - 624;
- Харківська область - 1765 ;
- Херсонська область - 785;
- Хмельницька область - 1439 ;
- Черкаська область - 1112;
- Чернівецька область - 429;
- Чернігівська область - 1084.
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