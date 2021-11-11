В Україні від COVID-19 вакцинували понад 20 млн людей

Про це повідомляє МОЗ.



За 10 листопада було вакциновано 277 097 тис. людей. Одне щеплення мають 147 344 особи, а пройшли повний курс вакцинації 129 753 особи.



Загалом, в Україні проведено понад 20 129 273 вацинацій.



Зазначається, що 11 844 730 людей щепилися один раз, повністю вакциновані 8 284 545 людей.



У МОЗ додали, що 91,1% з госпіталізованих із коронавірусом за минулий тиждень не мають жодної дози вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, 10 листопада президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із закликом щепитися від COVID-19.

А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація проти коронавірусу в 11 разів зменшує ризик смертності від штаму "Дельта".

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