В Україні від COVID-19 вакцинували понад 20 млн людей
Від початку вакцинальної кампанії щеплення від коронавірусу зробило поняд 20 млн людей
Про це повідомляє МОЗ.
За 10 листопада було вакциновано 277 097 тис. людей. Одне щеплення мають 147 344 особи, а пройшли повний курс вакцинації 129 753 особи.
Загалом, в Україні проведено понад 20 129 273 вацинацій.
Зазначається, що 11 844 730 людей щепилися один раз, повністю вакциновані 8 284 545 людей.
У МОЗ додали, що 91,1% з госпіталізованих із коронавірусом за минулий тиждень не мають жодної дози вакцини від COVID-19.
- Нагадаємо, 10 листопада президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із закликом щепитися від COVID-19.
- А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація проти коронавірусу в 11 разів зменшує ризик смертності від штаму "Дельта".
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