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"Аби 40 млн українців не перетворилися на 20 млн": Зеленський звернувся до громадян із закликом щепитися від COVID-19

10 листопада, 2021 середа
21:38
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян України із закликом вакцинуватися від коронавірусу

Відеозвернення Зеленського оприлюднив Офіс президента.

"Що об'єднує сьогодні 93% захворілих на ковід в Україні? Всі вони невакциновані. У скільки разів, згідно з дослідженнями, вакцинація зменшує ризик смерті від дельта-штаму коронавірусу? В одинадцять. Скільки людей наразі помирає від ковіду у Великій Британії і Німеччині? У дванадцять разів менше, ніж навесні. Що об'єднувало вчора більшість померлих в Україні? Всі вони були невакциновані. Скільки людей у Європі зробили вже два щеплення? 65% населення. Скільки людей в Україні не зробили жодного? 65% населення. Скільки щеплень за добу може робити Україна сьогодні? Майже 400 тисяч", - сказав Зеленський.

Президент попередив, що саботування вакцинації може призвести до різкого зменшення населення України.

"Скільки становить сьогодні населення України? Понад 40 млн. Що об'єднає завтра всіх українців, які хочуть, аби ці 40 млн не перетворилися на 20? Всі вони будуть вакциновані", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що в Україні працює 536 закладів, є 76 тис. ліжок, із яких 72 тис. - із киснем.

"Медична система готова як ніколи, але не треба перевіряти це на собі", - наголосив Зеленський.

Також президент розповів про звернення учасника Операції об'єднаних сил до громадян, який закликав українців цінувати своє життя, заради збереження якого військові на сході країни стримують збройну агресію РФ.

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