В Україні від COVID-19 впродовж доби померли 27 людей, 890 заразилися

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 16 серпня було зареєстровано ​​​890 нових випадків COVID-19 (в тому числі 81 дитина та 10 медпрацівників), 27 людей померли, 433 пацієнти одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 127 випадків;

Вінницька область - 7 випадків;

Волинська область - 6 випадків;

Дніпропетровська область - 49 випадків;

Донецька область - 16 випадків;

Житомирська область - 12 випадків;

Закарпатська область - 22 випадки;

Запорізька область - 74 випадки;

Івано-Франківська область - 24 випадки;

Київська область - 48 випадків;

Кіровоградська область - 1 випадок;

Луганська область - 68 випадків;

Львівська область - 49 випадків;

Миколаївська область - 16 випадків;

Одеська область - 111 випадків;

Полтавська область - 10 випадків;

Рівненська область - 21 випадок;

Сумська область - 28 випадків;

Тернопільська область - 6 випадків;

Харківська область - 86 випадків;

Херсонська область - 12 випадків;

Хмельницька область - 43 випадки;

Черкаська область - 13 випадків;

Чернівецька область - 41 випадок.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.