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В Україні від COVID-19 впродовж доби померли 27 людей, 890 заразилися

17 серпня, 2021 вiвторок
09:28
Суспільство

Станом на ранок 17 серпня в Україні зафіксовано 2 267 219 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 296 - летальні, 2 197 508 осіб одужали

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Упродовж доби 16 серпня було зареєстровано ​​​890 нових випадків COVID-19 (в тому числі 81 дитина та 10 медпрацівників), 27 людей померли, 433 пацієнти одужали.

У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

  • м. Київ - 127 випадків;
  • Вінницька область - 7 випадків;
  • Волинська область - 6 випадків;
  • Дніпропетровська область - 49 випадків;
  • Донецька область - 16 випадків;
  • Житомирська область - 12 випадків;
  • Закарпатська область - 22 випадки;
  • Запорізька область - 74 випадки;
  • Івано-Франківська область - 24 випадки;
  • Київська область - 48 випадків;
  • Кіровоградська область - 1 випадок;
  • Луганська область - 68 випадків;
  • Львівська область - 49 випадків;
  • Миколаївська область - 16 випадків;
  • Одеська область - 111 випадків;
  • Полтавська область - 10 випадків;
  • Рівненська область - 21 випадок;
  • Сумська область - 28 випадків;
  • Тернопільська область - 6 випадків;
  • Харківська область - 86 випадків;
  • Херсонська область - 12 випадків;
  • Хмельницька область - 43 випадки;
  • Черкаська область - 13 випадків;
  • Чернівецька область - 41 випадок.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях", - зазначили у МОЗ.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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