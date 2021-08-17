В Україні від COVID-19 впродовж доби померли 27 людей, 890 заразилися
Станом на ранок 17 серпня в Україні зафіксовано 2 267 219 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 296 - летальні, 2 197 508 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 16 серпня було зареєстровано 890 нових випадків COVID-19 (в тому числі 81 дитина та 10 медпрацівників), 27 людей померли, 433 пацієнти одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 127 випадків;
- Вінницька область - 7 випадків;
- Волинська область - 6 випадків;
- Дніпропетровська область - 49 випадків;
- Донецька область - 16 випадків;
- Житомирська область - 12 випадків;
- Закарпатська область - 22 випадки;
- Запорізька область - 74 випадки;
- Івано-Франківська область - 24 випадки;
- Київська область - 48 випадків;
- Кіровоградська область - 1 випадок;
- Луганська область - 68 випадків;
- Львівська область - 49 випадків;
- Миколаївська область - 16 випадків;
- Одеська область - 111 випадків;
- Полтавська область - 10 випадків;
- Рівненська область - 21 випадок;
- Сумська область - 28 випадків;
- Тернопільська область - 6 випадків;
- Харківська область - 86 випадків;
- Херсонська область - 12 випадків;
- Хмельницька область - 43 випадки;
- Черкаська область - 13 випадків;
- Чернівецька область - 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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