В Україні від коронавірусу впродовж доби померли 97 пацієнтів, ​​​​​​​3332 людини заразилися

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 13 вересня було зареєстровано 3332 нових випадки COVID-19 (в тому числі 364 дитини та 58 медпрацівників), 97 людей померли, 1404 пацієнти одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 412 випадків;

Вінницька область - 109 випадків;

Волинська область - 66 випадків;

Дніпропетровська область - 191 випадок;

Донецька область - 195 випадків;

Житомирська область - 58 випадків;

Закарпатська область - 44 випадки;

Запорізька область - 163 випадки;

Івано-Франківська область - 48 випадків;

Київська область - 101 випадок;

Кіровоградська область - 14 випадків;

Луганська область - 214 випадків;

Львівська область - 241 випадок;

Миколаївська область - 30 випадків;

Одеська область - 232 випадки;

Полтавська область - 88 випадків;

Рівненська область - 141 випадок;

Сумська область - 84 випадки;

Тернопільська область - 99 випадків;

Харківська область - 260 випадків;

Херсонська область - 59 випадків;

Хмельницька область - 109 випадків;

Черкаська область - 143 випадки;

Чернівецька область - 174 випадки;

Чернігівська область - 57 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.