В Україні від коронавірусу впродовж доби померли 97 пацієнтів, 3332 людини заразилися
Станом на ранок 14 вересня в Україні зафіксовано 2 321 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 457 - летальні, 2 223 272 особи одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 13 вересня було зареєстровано 3332 нових випадки COVID-19 (в тому числі 364 дитини та 58 медпрацівників), 97 людей померли, 1404 пацієнти одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 412 випадків;
- Вінницька область - 109 випадків;
- Волинська область - 66 випадків;
- Дніпропетровська область - 191 випадок;
- Донецька область - 195 випадків;
- Житомирська область - 58 випадків;
- Закарпатська область - 44 випадки;
- Запорізька область - 163 випадки;
- Івано-Франківська область - 48 випадків;
- Київська область - 101 випадок;
- Кіровоградська область - 14 випадків;
- Луганська область - 214 випадків;
- Львівська область - 241 випадок;
- Миколаївська область - 30 випадків;
- Одеська область - 232 випадки;
- Полтавська область - 88 випадків;
- Рівненська область - 141 випадок;
- Сумська область - 84 випадки;
- Тернопільська область - 99 випадків;
- Харківська область - 260 випадків;
- Херсонська область - 59 випадків;
- Хмельницька область - 109 випадків;
- Черкаська область - 143 випадки;
- Чернівецька область - 174 випадки;
- Чернігівська область - 57 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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