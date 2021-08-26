В Україні відкриють підприємство для виробництва тест-систем та вакцин

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"Сто мільйонів гривень, закладених у бюджеті на цей рік, дозволять здійснити запуск роботи біокластеру вже у 2021 році, а також створити умови для його подальшого розвитку. Біокластер розпочне свою роботу на базі Центру громадського здоров'я МОЗ, який має необхідний кадровий та ресурсний потенціал", - наголосив міністр.

Ляшко зауважив, що потрібно буде створити спеціалізоване державне підприємство, яке буде управляти цим біокластером, використовуватиме розробки та керуватиме технологічним парком.

"Таке державне підприємство буде створено вже в 4 кварталі 2021 року. Гадаю, найближчим часом вийдемо у цій сфері на передові позиції", - сказав він.

Міністр зазначив, що міністерство вже сформувало перелік засобів першої необхідності, які мають вироблятися на території України, а також вже відбулися зустрічі з провідними фармкомпаніями щодо цього питання.

Відомо, що на базі майбутнього біокластеру будуть виготовлятися тест-системи для виявлення рідкісних хвороб, а також виробляти міжнародні вакцини з відкритою технологією виробництва. Планується, що у майбутньому на базі цього біокластеру виготовлятимуться і вітчизняні вакцини.

Довідка: Біокластре, біотехнологічний промисловий кластер - група взаємопов'язаних промислових і пов'язаних з ними організацій, що працюють в сфері біотехнологій.

Нагадаємо, за добу 25 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 581 новий підтверджений випадок COVID-19.

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