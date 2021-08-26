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В Україні відкриють підприємство для виробництва тест-систем та вакцин

26 серпня, 2021 четвер
17:25
Суспільство вакцина

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні до кінця 2021 року запустять біокластер для виробництва вакцин і тест-систем

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"Сто мільйонів гривень, закладених у бюджеті на цей рік, дозволять здійснити запуск роботи біокластеру вже у 2021 році, а також створити умови для його подальшого розвитку. Біокластер розпочне свою роботу на базі Центру громадського здоров'я МОЗ, який має необхідний кадровий та ресурсний потенціал", - наголосив міністр.

Ляшко зауважив, що потрібно буде створити спеціалізоване державне підприємство, яке буде управляти цим біокластером, використовуватиме розробки та керуватиме технологічним парком.

"Таке державне підприємство буде створено вже в 4 кварталі 2021 року. Гадаю, найближчим часом вийдемо у цій сфері на передові позиції", - сказав він.

Міністр зазначив, що міністерство вже сформувало перелік засобів першої необхідності, які мають вироблятися на території України, а також вже відбулися зустрічі з провідними фармкомпаніями щодо цього питання.

Відомо, що на базі майбутнього біокластеру будуть виготовлятися тест-системи для виявлення рідкісних хвороб, а також виробляти міжнародні вакцини з відкритою технологією виробництва. Планується, що у майбутньому на базі цього біокластеру виготовлятимуться і вітчизняні вакцини.

Довідка: Біокластре, біотехнологічний промисловий кластер - група взаємопов'язаних промислових і пов'язаних з ними організацій, що працюють в сфері біотехнологій.

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Здоров'я
МОЗ
вакцина
хвороби
тести
Віктор Ляшко
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