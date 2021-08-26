За добу в Україні виявили 1581 випадок зараження COVID-19

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.



Серед заражених: 104 дитини та 38 медиків.



Також за минулу добу:

- госпіталізовано – 464 особи;

- летальних випадків – 45;

- одужало – 1269 осіб.



За добу протестовано:

- методом ПЛР – 23 120 осіб,

- методом ІФА – 7 427 осіб,

- експрес-тестами – 21 880 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 2 278 171 осіб;

- одужало – 2 203 429 осіб;

- летальних випадків – 53 566;

- проведено ПЛР-тестувань – 11 880 472.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.



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