За добу в Україні виявили 1581 випадок зараження COVID-19
За добу 25 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 581 новий підтверджений випадок COVID-19
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Серед заражених: 104 дитини та 38 медиків.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 464 особи;
- летальних випадків – 45;
- одужало – 1269 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 23 120 осіб,
- методом ІФА – 7 427 осіб,
- експрес-тестами – 21 880 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 278 171 осіб;
- одужало – 2 203 429 осіб;
- летальних випадків – 53 566;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 880 472.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.
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