В Україні відзначають День Військово-Морських Сил ЗСУ

Відповідні публікації є у соціальних мережах посадовців, а також на YouTube президента.

В опублікованому Зеленським відео розповідається, що лише кілька десятків українських катерів мали захищати 2,7 км берегової смуги від найпотужнішого флоту РФ — Чорноморського.

"Що б ви робили, якби ворог переважав вас в десяток разів? ВМС вирішили битися", - йдеться у ролику.

Також глава держави нагадав, що відповідь воїнів ВМС на острові Зміїний - "русскій воєнний корабль, іді на**й" - сьогодні вже стала культовою.

Окрім того, до здобутків ВМС України відноситься і потоплення крейсера "Москва" - зазначається, що востаннє РФ втрачала флагман понад століття тому.

На завершення Зеленський нагадав, що морпіхи брали участь в обороні Маріуполя, а прямо зараз успішно просуваються на сході нашої країни.

"Наші героїчні Військово-Морські сили Збройних Сил України! Колись ворог вважав, нібито українські ВМС не чинитимуть опору, але... Героїчні операції наших ВМС привчили російські кораблі, що до українських берегів їм не підійти", - пише глава держави.

Своєю чергою Валерій Залужний подякував воїнам ВМС за стійкість та професійність та опублікував відео їхньої роботи.

"Вітаю бойових побратимів з Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Дякую за вашу вірність, стійкість та професійність! Разом - до Перемоги!", - пише головнокомандувач ЗСУ.

Міністр оборони України Резніков зазначив, що Маріуполь, Волноваха, Миколаїв та острів Зміїний - це далеко не єдині населені пункти, де воїни ВМС проявили свою мужність та силу.

"Вітаю наших мужніх воїнів із Днем Військово-Морського Флоту! Україна покладається на вас у захисті нашого узбережжя. Маріуполь, Волноваха, Миколаїв, острів Зміїний – це лише мала частина місць, де ви проявили свою мужність і силу. Україна про це пам'ятає. Дякую за службу!", - йдеться у повідомленні.

Привітання опублікувала і заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Командувач українського флоту, віцеадмірал Олексій Неїжпапа вважає, що "Україна повинна мати такий флот, який більше не дасть загарбнику навіть планувати напад на нашу державу".