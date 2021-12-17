В Україні визначили книгу року за версією ВВС: переможцем став ветеран АТО Артем Чех з романом "Хто ти такий?"
У п’ятницю, 17 грудня, BBC News Україна оголосила переможців премії "Книга року BBC-2021"
Про це повідомляє BBC Україна.
"Книгою року BBC-2021" став роман "Хто ти такий?" Артема Чеха, видавництво Меридіан Чернівці", - йдеться у повідомленні.
У романі описується період 90-х років, а основне питання твору - "Хто я такий?" - підкреслює пошуки людини себе та свого "я".
Артем Чех із травня 2015 року по липень 2016 року був солдатом Збройних сил України, служив на посадах старшого стрільця та навідника БТР.
Як повідомляє видання, переможець конкурсу отримає винагороду в розмірі 1 000 фунтів у гривневому еквіваленті.
Крім того, премію у номінації "Книга року ВВС-Есеїстика-2021" здобула збірка есеїв Андрія Содомори "Про що писати…".
А у номінації “Дитяча книга року BBC-2021” переміг Петро Яценко з твором "Союз Радянських речей".
До журі конкурсу увійшли професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія" Віра Агеєва, телеведучий Вадим Карп'як, письменниця Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога та головна редакторка BBC News Україна Марта Шокало.
- Нагадаємо, торік Книгою року BBC-2020 стала книга автора Сергій Сергійович SAIGON "Юпак", у номінації есеїстики перемогла "Планета полин" Оксани Забужко, а дитячою книгою року стала "Мед і паштет. Фантастичні вітрогони" авторки Уляни Чуби.
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