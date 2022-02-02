В Україні впродовж доби зафіксовано 35 014 нових випадків COVID-19, померли 204 людини

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 1 лютого було зареєстровано 35 014 нових випадків COVID-19 (у тому числі 4190 дітей та 940 медпрацівників), 9894 пацієнти одужали, 204 людини померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 2499;

Вінницька область - 1252;

Волинська область - 1016;

Дніпропетровська область - 1732;

Донецька область - 1558;

Житомирська область - 1581;

Закарпатська область - 773;

Запорізька область - 963;

Івано-Франківська область - 1330;

Київська область - 1409;

Кіровоградська область - 310;

Луганська область - 869;

Львівська область - 2953;

Миколаївська область - 816;

Одеська область - 2725;

Полтавська область - 1171;

Рівненська область - 1695;

Сумська область - 1499;

Тернопільська область - 1329;

Харківська область - 2121;

Херсонська область - 837;

Хмельницька область - 1766;

Черкаська область - 940;

Чернівецька область - 988;

Чернігівська область - 882.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.