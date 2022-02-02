В Україні впродовж доби зафіксовано 35 014 нових випадків COVID-19, померли 204 людини
Станом на ранок 2 лютого в Україні зафіксовано 4 130 277 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 100 599 - летальні, 3 641 474 особи одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 1 лютого було зареєстровано 35 014 нових випадків COVID-19 (у тому числі 4190 дітей та 940 медпрацівників), 9894 пацієнти одужали, 204 людини померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 2499;
- Вінницька область - 1252;
- Волинська область - 1016;
- Дніпропетровська область - 1732;
- Донецька область - 1558;
- Житомирська область - 1581;
- Закарпатська область - 773;
- Запорізька область - 963;
- Івано-Франківська область - 1330;
- Київська область - 1409;
- Кіровоградська область - 310;
- Луганська область - 869;
- Львівська область - 2953;
- Миколаївська область - 816;
- Одеська область - 2725;
- Полтавська область - 1171;
- Рівненська область - 1695;
- Сумська область - 1499;
- Тернопільська область - 1329;
- Харківська область - 2121;
- Херсонська область - 837;
- Хмельницька область - 1766;
- Черкаська область - 940;
- Чернівецька область - 988;
- Чернігівська область - 882.
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