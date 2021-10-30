В Україні встановлено новий рекорд за кількістю вакцинованих за добу

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За добу щеплення від коронавірусу отримали 317 209 осіб: 232 698 – першу дозу, 84 511 – другу.

З початку кампанії з імунізації в Україні вакцинували від коронавірусу хоча б однією дозою 10 022 976 осіб. Дві дози отримали 7 377 032 людей.

Вакциною Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – щеплено 4 155 362 людей, CoronaVac (Sinovac) – 2 952 715, AstraZeneca/Oxford – 1 304 992, Spikevax (Moderna) – 1 102 042, Covishield – 487 187, Janssen (Johnson & Johnson) – 20 680.

