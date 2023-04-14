Про це йдеться в публікації AP.

"Керівники України кажуть, що не бачать великого витоку розвідданих США як серйозної шкоди майбутнім наступам. Ключова причина: вони довго не ділилися своєю найбільш конфіденційною оперативною інформацією, сумніваючись у здатності Вашингтона зберігати їхні секрети", - пише видання.

Зазначається, що лише українці знають деякі бойові плани та іншу оперативну інформацію.

Натомість США вважають витоки серйозними.

"Документи містять конфіденційну інформацію про Україну, Південну Корею, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати та інші, про які раніше не повідомлялося. Високопоставлені чиновники адміністрації Байдена працюють над тим, аби зупинити потік секретної інформації в соціальні мережі та веб-сайти та запобігти будь-якій тривалій шкоді для відносин із союзниками та стратегічними партнерами", - йдеться в публікації.

Журналісти вказують на те, що Росія з особливим інтересом вивчає ці документи, аби знайти щось корисне для себе.

6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, у яких детально описано плани США та НАТО щодо підсилення української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон розпочав розслідування.

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