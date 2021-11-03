В Україні за добу вакцинували понад 300 тис. людей
За минулу добу, 2 листопада, в Україні щеплення проти коронавірусу зробили 310 439 людей
Про це повідомляє МОЗ.
"За весь період вакцинальної кампанії проведено понад 18 млн щеплень", - йдеться в повідомленні.
За 2 листопада від коронавірусу вакцинувалося 310 439 українців, що близько до рекорду від початку вакцинації. З них 229 100 осіб щеплені однією дозою, а 81 339 - вакциновані повністю.
За весь час вакцинації COVID-щеплення зробили 10 682 752 людини. Вакциновані один раз 10 682 750 людей, обидві дози отримали 7 596 587 людей.
У МОЗ зазначають, що 93,2% госпіталізованих із коронавірусом минулого тижня не мали жодного щеплення проти коронавірусу.
- Нагадаємо, МОЗ запроводило вакцинацію від коронавірусу для дітей від 12 років.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.19
Купівля 26.19Продаж 26.41
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе