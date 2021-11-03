В Україні за добу вакцинували понад 300 тис. людей

Про це повідомляє МОЗ.



"За весь період вакцинальної кампанії проведено понад 18 млн щеплень", - йдеться в повідомленні.



За 2 листопада від коронавірусу вакцинувалося 310 439 українців, що близько до рекорду від початку вакцинації. З них 229 100 осіб щеплені однією дозою, а 81 339 - вакциновані повністю.



За весь час вакцинації COVID-щеплення зробили 10 682 752 людини. Вакциновані один раз 10 682 750 людей, обидві дози отримали 7 596 587 людей.



У МОЗ зазначають, що 93,2% госпіталізованих із коронавірусом минулого тижня не мали жодного щеплення проти коронавірусу.

Нагадаємо, МОЗ запроводило вакцинацію від коронавірусу для дітей від 12 років.

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