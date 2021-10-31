В Україні за добу зафіксовано 17 430 нових випадків коронавірусу, 336 людей померли
В Україні впродовж доби 30 жовтня було зафіксовано 17 430 нових випадків захворювання на COVID-19, померло 336 людей
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За добу 30 жовтня в Україні зафіксовано 17430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
За добу було госпіталізовано 5 663 особи; летальних випадків – 336; одужало – 5 269 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 922 302 особи; одужало – 2 436 213 осіб; летальних випадків – 67 729.
94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.79
- Актуальне
- Важливе