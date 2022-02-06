В Україні за добу зафіксовано 27 851 новий випадок COVID-19
За добу 5 лютого в Україні лабораторно підтверджено 27 851 новий випадок захворювання на коронавірус, 109 людей померло
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За добу 5 лютого в Україні зафіксовано 27 851 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них серед дітей – 2 597, медпрацівників – 431.
Також за минулу добу госпіталізовано – 4 219 осіб, летальних випадків – 109, одужало – 6 089 людей.
За весь час пандемії в Україні захворіло 4 284 059 осіб, одужало – 3 676 068, летальних випадків – 101 277.
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