В Україні за добу зафіксовано 42 533 нові випадки COVID-19

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За добу 4 лютого в Україні зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей серед дітей - 4 268, медпрацівників – 920.

Госпіталізовано – 3 918 осіб, летальних випадків – 185, одужало – 9 628 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 256 208 осіб, летальних випадків – 101 168.

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