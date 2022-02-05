В Україні за добу зафіксовано 42 533 нові випадки COVID-19
За добу 4 лютого в Україні лабораторно підтверджено 42 533 випадки коронавірусної хвороби, померло 185 людей
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За добу 4 лютого в Україні зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей серед дітей - 4 268, медпрацівників – 920.
Госпіталізовано – 3 918 осіб, летальних випадків – 185, одужало – 9 628 людей.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 256 208 осіб, летальних випадків – 101 168.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.96
Купівля 27.96Продаж 28.27
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.39
- Актуальне
- Важливе