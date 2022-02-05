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В Україні за добу зафіксовано 42 533 нові випадки COVID-19

5 лютого, 2022 субота
08:22
Коронавірус коронавірус

За добу 4 лютого в Україні лабораторно підтверджено 42 533 випадки коронавірусної хвороби, померло 185 людей

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.   

За добу 4 лютого в Україні зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей серед дітей - 4 268, медпрацівників – 920. 

Госпіталізовано – 3 918 осіб, летальних випадків – 185, одужало – 9 628 людей.

За весь час пандемії в Україні  захворіло – 4 256 208 осіб, летальних випадків – 101 168. 

 

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