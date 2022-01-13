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В Україні за добу зафіксували понад 10 тис. випадків коронавірусу, 191 людина померла

13 січня, 2022 четвер
08:26
Суспільство коронавірус

В Україні за минулу добу, 12 січня, зафіксували 10 046 випадків коронавірусу, з них серед дітей – 590, медпрацівників – 255

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 3 727 034 особи;

  • одужало – 3 537 826 осіб;

  • летальних випадків – 97 928;

  • проведено ПЛР-тестувань – 17 071 469.

За добу 12 січня в Україні:

  • зафіксовано 10 046 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 590, медпрацівників – 255);

  • 102 580 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 452 людини, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу отримали 749 людей, бустерну дозу – 15 037 людей.

Також за минулу добу: 

  • госпіталізовано – 1 676 осіб;

  • летальних випадків – 191;

  • одужало – 7 202 особи.

Загалом проведено 29 125 670 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238 людей, отримали додаткову дозу – 8 088 людей, бустерну дозу – 56 178 людей. 

Випадків у областях/імунізовано (2 доза): 
м. Київ – 997/3979
Вінницька – 510/2257
Волинська – 88/1194
Дніпропетровська – 362/4746
Донецька – 354/3782
Житомирська – 367/1157
Закарпатська – 413/2454
Запорізька – 222/1984
Івано-Франківська – 983/1790
Київська – 376/1981
Кіровоградська – 64/1041
Луганська – 98/860
Львівська – 949/3930
Миколаївська – 174/1012
Одеська – 508/2334
Полтавська – 431/2182
Рівненська – 273/1668
Сумська – 510/1316
Тернопільська – 389/1566
Харківська – 560/6311
Херсонська – 95/738
Хмельницька – 367/1496
Черкаська – 293/1177
Чернівецька – 313/1546
Чернігівська – 350/841

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