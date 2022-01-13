В Україні за добу зафіксували понад 10 тис. випадків коронавірусу, 191 людина померла

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 727 034 особи;

одужало – 3 537 826 осіб;

летальних випадків – 97 928;

проведено ПЛР-тестувань – 17 071 469.

За добу 12 січня в Україні:

зафіксовано 10 046 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 590, медпрацівників – 255);

102 580 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 452 людини, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу отримали 749 людей, бустерну дозу – 15 037 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 676 осіб;

летальних випадків – 191;

одужало – 7 202 особи.

Загалом проведено 29 125 670 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238 людей, отримали додаткову дозу – 8 088 людей, бустерну дозу – 56 178 людей.



Випадків у областях/імунізовано (2 доза):

м. Київ – 997/3979

Вінницька – 510/2257

Волинська – 88/1194

Дніпропетровська – 362/4746

Донецька – 354/3782

Житомирська – 367/1157

Закарпатська – 413/2454

Запорізька – 222/1984

Івано-Франківська – 983/1790

Київська – 376/1981

Кіровоградська – 64/1041

Луганська – 98/860

Львівська – 949/3930

Миколаївська – 174/1012

Одеська – 508/2334

Полтавська – 431/2182

Рівненська – 273/1668

Сумська – 510/1316

Тернопільська – 389/1566

Харківська – 560/6311

Херсонська – 95/738

Хмельницька – 367/1496

Черкаська – 293/1177

Чернівецька – 313/1546

Чернігівська – 350/841