В Україні за добу зробили майже 40 тис. щеплень від COVID-19

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.



Першу дозу отримали 27 722 людини, закінчили вакцинацію - 10 672 людини.



1 серпня працювали: 207 бригад, 430 пунктів щеплення; 296 центрів вакцинації.



Від початку кампанії щеплено 3 599 169 людей, завершили вакцинацію – 2 033 616 осіб.



Всього проведено 5 594 703 щеплення.

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