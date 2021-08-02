В Україні за добу зробили майже 40 тис. щеплень від COVID-19
1 серпня 38 080 людей вакциновано проти коронавірусу
Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.
Першу дозу отримали 27 722 людини, закінчили вакцинацію - 10 672 людини.
1 серпня працювали: 207 бригад, 430 пунктів щеплення; 296 центрів вакцинації.
Від початку кампанії щеплено 3 599 169 людей, завершили вакцинацію – 2 033 616 осіб.
Всього проведено 5 594 703 щеплення.
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