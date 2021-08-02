В Україні за минулу добу зафіксували 265 випадків COVID-19, чотири людини померло
1 серпня в Україні зафіксовано 265 нових випадків COVID-19
Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.
Серед нових хворих: 11 дітей та 1 працівників.
За минулу добу 385 людей потрапили до лікарень, 4 - померли, 176 людей одужали.
За весь час:
◾️ захворіло – 2 253 534 особи;
◾️ одужало – 2 187 170 осіб;
◾️ летальних випадків – 52 955;
За добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Києві (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.71
Купівля 26.71Продаж 26.97
-
EUR
Купівля 31.62Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе