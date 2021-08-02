В Україні за минулу добу зафіксували 265 випадків COVID-19, чотири людини померло

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.



Серед нових хворих: 11 дітей та 1 працівників.



За минулу добу 385 людей потрапили до лікарень, 4 - померли, 176 людей одужали.



За весь час:

◾️ захворіло – 2 253 534 особи;

◾️ одужало – 2 187 170 осіб;

◾️ летальних випадків – 52 955;



За добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Києві (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.

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