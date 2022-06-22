В Україні за тиждень затримали понад 20 імовірних диверсантів
В Україні поліція затримала понад 20 можливих диверсантів за тиждень, із них близько 10 - у Києві
Про це заявив перший заступник очільника МВС Євгеній Єнін у етері телемарафону.
"Безпосередньо департаментом стратегічних розслідувань та Нацполіцією за минулий тиждень затримано понад 20 осіб, які можуть бути причетними до роботи з ворогом. Лише в Києві за минулий тиждень імовірних диверсантів затримали близько десятка", - наголосив він.
За словами Євгенія Єніна, поліцейські на блокпостах, під час патрулювання оглядають підозрілі автівки. Упродовж минулого тижня провели майже 20 тис. оглядів. У можливій співпраці з окупантами підозрювали сотень людей. Їх передавали до СБУ для подальшого з'ясування. Також у людей вилучали гранати, набої, вогнепальну зброю й заборонену символіку.
"Тому прошу з розумінням поставитися до незручностей, ці перевірки проводяться заради нашої безпеки. Бо ДРГ нікуди не поділися", - зауважив заступник міністра.
Євгеній Єнін зазначив, що диверсанти не просто фотографують українські позицію й повідомляють про них росіянам. Вони можуть виконувати й інші завдання.
"Наприклад, проводити підривні акції по дестабілізації соціально-економічної ситуації в країні, готувати або координувати незаконні збройні формування, брати участь в інформаційних операціях, залякувати населення або приїздити в Україну з чітким завданням фізичної ліквідації представників влади або керівництва держави", - додав Євгеній Єнін.
Він зауважив, що за час повномасштабної війни РФ проти України поліція викрила 90 ДРГ і затримала понад 820 диверсантів.
- 7 червня в Одеській області українські захисники спіймали диверсанта, який був завербований ФСБ, збирав координати блокпостів, кількість військових і зброї. Йому загрожує ув'язнення.
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