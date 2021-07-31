В Україні зафіксовано 916 нових випадків COVID-19
Впродовж доби, 30 липня, в Україні лабораторно підтверджено 916 нових випадків захворювання на коронавірус
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у facebook.
За минулу добу було госпіталізовано 486 осіб, зафіксовано 15 летальних випадків, 510 осіб одужало.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.
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