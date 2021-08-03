В Україні зафіксували понад 800 нових випадків COVID-19 за добу

Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Telegram.



Захворіли 68 дітей та 26 медпрацівників.



За добу: 334 особи потрапили у лікарні; 26 людей померло, 533 людини перехворіли.



Найбільша кількість випадків зареєстрована у Києві (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.



За всю пандемію:

◾️ захворіла – 2 254 361 особа;

◾️ одужало – 2 187 703 особи;

◾️ померли – 52 981 людина;



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