В Україні зафіксували понад 800 нових випадків COVID-19 за добу
2 серпня в Україні зафіксовано 827 нових випадків COVID-19
Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Telegram.
Захворіли 68 дітей та 26 медпрацівників.
За добу: 334 особи потрапили у лікарні; 26 людей померло, 533 людини перехворіли.
Найбільша кількість випадків зареєстрована у Києві (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.
За всю пандемію:
◾️ захворіла – 2 254 361 особа;
◾️ одужало – 2 187 703 особи;
◾️ померли – 52 981 людина;
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