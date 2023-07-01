Про це 1 липня повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Війна, на жаль - це втрати. Ми втрачаємо наших героїв, а також добровольців, які воюють за Україну проти російського зла. Такими були ветерани російсько-грузинської війни 2008 року Малхаз Квіжінадзе та Джоні Одішвілі, які билися в лавах Сил оборони", - написав Єрмак.

Зазначається, що Джоні Одішвілі загинув під Бахмутом, а Малхаз Квіжінадзе - на Луганщині.

Він також додав, що літак з тілами загиблих прибув до Грузії, де поховають героїв.

Довідка.

За даними грузинських ЗМІ, кількість грузинських бійців, які загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення, наближається до 50.