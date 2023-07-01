В Україні загинули двоє ветеранів російсько-грузинської війни, які воювали в лавах ЗСУ
У Грузію привезли для поховання двох ветеранів російсько-грузинської війни у 2008 році, які загинули у лавах Сил оборони України
Про це 1 липня повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
"Війна, на жаль - це втрати. Ми втрачаємо наших героїв, а також добровольців, які воюють за Україну проти російського зла. Такими були ветерани російсько-грузинської війни 2008 року Малхаз Квіжінадзе та Джоні Одішвілі, які билися в лавах Сил оборони", - написав Єрмак.
Зазначається, що Джоні Одішвілі загинув під Бахмутом, а Малхаз Квіжінадзе - на Луганщині.
Він також додав, що літак з тілами загиблих прибув до Грузії, де поховають героїв.
Довідка.
За даними грузинських ЗМІ, кількість грузинських бійців, які загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення, наближається до 50.
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