В Україні загинули понад 4070 цивільних внаслідок повномасштабної війни, - ООН

Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

За його даними, з 24 лютого по 29 травня зафіксовано 4074 вбитих мирних мешканці та 4826 поранених.

Серед убитих – 1540 чоловіків, 1014 жінок, 93 дівчат і 100 хлопчиків, а також 69 дітей і 1258 дорослих, стать яких поки невідома, зазначається у повідомленні.

Більшість смертей спричинила вибухова зброя з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

Однак в ООН визнають: реальні цифри значно вищі, оскільки фіксувати такі факти в місцях, де тривають інтенсивні бойові дії, вдається з затримкою, а багато повідомлень про втрати серед цивільного населення ще потребують підтвердження.

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