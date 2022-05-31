В Україні загинули понад 4070 цивільних внаслідок повномасштабної війни, - ООН
ООН підтвердила загибель 4074 мирних мешканців і поранення 4826-ти, але визнає, що справжні цифри значно вищі
Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
За його даними, з 24 лютого по 29 травня зафіксовано 4074 вбитих мирних мешканці та 4826 поранених.
Серед убитих – 1540 чоловіків, 1014 жінок, 93 дівчат і 100 хлопчиків, а також 69 дітей і 1258 дорослих, стать яких поки невідома, зазначається у повідомленні.
Більшість смертей спричинила вибухова зброя з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.
Однак в ООН визнають: реальні цифри значно вищі, оскільки фіксувати такі факти в місцях, де тривають інтенсивні бойові дії, вдається з затримкою, а багато повідомлень про втрати серед цивільного населення ще потребують підтвердження.
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