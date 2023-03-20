Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією В Україні загинув чеський доброволець

В Україні загинув чеський доброволець

20 березня, 2023 понедiлок
19:46
війна з Росією Чехія

Цими вихідними на війні Росії в Україні загинув доброволець із Чехії. Подробиці місця та імені воїна нині не розголошують

Про це інформує Blesk з посиланням на заяву речника чеського міністерства закордонних справ Даніеля Дрейка.

"Ми можемо підтвердити, що доброволець із чеським громадянством, який воював на боці України, був убитий в Україні на вихідних. За наявною у міністерства інформацією, це вже другий такий випадок за останній рік", – сказав Дрейк.

Повідомляється, що в Twitter під анонімним профілем громадян Чехії, який також перебуває в Україні вже понад пів року, написав: "Учора впав ще один з нас. Цей тиждень не був добрим для чехів. Так що запаліть свічку ввечері, це була дуже хороша людина".

Особу загиблого поки не повідомляють.

"Конфлікти, на жаль, приносять втрати, але кожна окрема втрата дуже важка. Я хотів би висловити свої співчуття родині цієї людини, мені дуже шкода", – прокоментував на пресконференції 20 березня президент Чехії Петр Павел.

  • Під час боїв проти російської армії 11 червня 2022 року на Донбасі загинув доброволець - громадянин Чехії. Згідно з інформацією, загинув чоловік із Тршебича, відомий як "Іспанець". Кілька місяців тому він став добровольцем. Місцеве телебачення повідомило, що чоловік загинув від попадання мінометної гранати.
  • Медик-волонтер із Чехії, який у межах проєкту "Phoenix" допомагає на сході України з лікуванням захисників на фронті, у березні 2023 року отримав важке поранення.  
Світ
Чехія
російська армія
окупанти
Читайте також:
У Львові вимагали відставки міністра освіти Шкарлета
18 березня, 2023 субота
Стефанчук показав заяву на звільнення від Шкарлета, де той написав своє прізвище з помилкою
19 березня, 2023 неділя
Путін розповів, чому РФ не почала повномасштабну війну проти України у 2014 році
18 березня, 2023 субота
"Досить!": Усик висунув зустрічний ультиматум через нові вимоги Ф'юрі
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.28
    Купівля 38.28
    Продаж 39.06
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
20 березня
20:31
Огляд
Перемога України
Переможні новини 390-го дня війни: мільйон снарядів для ЗСУ, Путін в ізоляції аж до смерті та нова допомога від США
20:18
Оновлено
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
У Москві завершилася неформальна зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна, яка тривала 4,5 години
20:11
Володимир Зеленський
Лікування військових, посилення обороноздатності: Зеленський поговорив із канцлером Австрії Негаммером і прем'єром Нідерландів Рютте
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Оніксовий Медведєв проти "убогого" МКС
19:46
нафта
Країни G7 повідомили ЄС, що не зацікавлені переглядати стелю цін на російську нафту, - Bloomberg
19:44
Ексклюзив
російський танк
Окупанти обстріляли центр Авдіївки з танка, загинула жінка, - керівник ВЦА Барабаш
19:36
BankID
НБУ отримав нагороду Central Banking Awards за розвиток BankID
19:15
Дмитро Кулеба
Стратегічний крок, який наближає нашу перемогу: Кулеба про рішення ЄС щодо надання 1 млн боєприпасів
19:03
на фото: судно
До Кенії прибуло перше судно з 30 тис. тонн українського зерна
19:01
Окупанти
Окупанти зазнають величезних втрат і облаштовують дедалі більше фронтових шпиталів, - Генштаб
18:39
ООН
ООН підтвердила загибель 8317 цивільних за час повномасштабної агресії РФ
18:30
Молдова
З огляду на спричинену агресією РФ небезпеку: Молдова розглядає припинення угоди з ТРК "Мир", створеною країнами СНД
18:27
Ексклюзив
Юлія Клименко
Про ратифікацію Україною Римського статуту наразі не йдеться через ризики для військових, - нардепка Клименко
18:16
Люксембург
Міністерство культури Люксембургу надало 1,3 млн грн для підтримки українських митців
18:10
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
Сі Цзіньпін буде схиляти Путіна припинити активну фазу бойових дій, - політексперт Клочок
18:04
OPINION
Юрій Богданов
Чого чекати від Сі Цзиньпіна у Москві
18:03
Кабмін
До Ради внесли кандидатури міністрів освіти, стратегічної промисловості та цифрової трансформації
17:57
Угорщина
Угорщина відмовилася брати участь в проєкті ЄС із придбання 1 млн боєприпасів для України
17:51
США та Україна
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $350 млн
17:17
Іран
ЄС розширив і продовжив санкції проти Ірану за порушення прав людини
17:04
80 десантно-штурмова бригада
Рада дозволила військовим без вищої освіти, але з бойовим досвідом бути офіцерами
16:52
БМП Marder
БМП Marder уже на шляху до України, – міністр оборони Німеччини
16:43
PR
Черток
Фелікс Черток — підприємець, який інвестує у проєкти, що допомагають суспільству.
16:41
евакуація окупант
Окупанти примусово евакуюють жителів міста на Херсонщині задля пропагандистських сюжетів
16:40
Ексклюзив
F-16
Пілоти США можуть долучитися до бойових дій у лавах іноземного легіону, - військовий експерт Світан
16:39
Долучайтесь до Еспресо, Україна переможе!
16:32
Оновлено
ЄС
Голови МЗС Євросоюзу затвердили план постачання боєприпасів в Україну
16:25
Збиті російські безпілотники. Ілюстративне зображення
Поблизу Києва збили ворожий безпілотник, - КМВА
16:24
алкоголь
У Києві збільшили години продажу алкоголю у магазинах
16:16
обережно міни
На Херсонщині через підрив на російській міні загинув 18-річний хлопець, - ОВА
16:12
Фінляндія
Фінляндія вшосте очолила світовий рейтинг щастя, Україна покращила позиції порівняно з 2022 роком
16:11
Ексклюзив
Маріуполь
Жодної жертви серед цивільних після "бавовни" у Маріуполі немає, - депутат міськради Забавін
16:11
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина припинила транзит підсанкційних товарів до РФ, - Reuters
16:11
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:08
Ексклюзив
ЗСУ
19 березня ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів в Новій Каховці, - депутат облради Хлань
16:06
OPINION
Михайло Жернаков
Яким шляхом піде судова реформа в Україні
15:45
Порошенко
Порошенко з трибуни Верховної Ради привітав Забродського із майбутнім призначенням: це символ нової української Армії
15:41
Джон Кірбі
У Білому домі прокоментували візит Сі Цзіньпіна до РФ та закликали лідера Китаю поговорити із Зеленським
15:35
Ексклюзив
Російські окупанти мають можливість здійснювати штурмові дії виключно по невеличких локаціях, - військовий експерт Коваленко
15:34
Британія Україна
Британія та Україна підписали угоду про цифрову торгівлю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV