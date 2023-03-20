В Україні загинув чеський доброволець
Цими вихідними на війні Росії в Україні загинув доброволець із Чехії. Подробиці місця та імені воїна нині не розголошують
Про це інформує Blesk з посиланням на заяву речника чеського міністерства закордонних справ Даніеля Дрейка.
"Ми можемо підтвердити, що доброволець із чеським громадянством, який воював на боці України, був убитий в Україні на вихідних. За наявною у міністерства інформацією, це вже другий такий випадок за останній рік", – сказав Дрейк.
Повідомляється, що в Twitter під анонімним профілем громадян Чехії, який також перебуває в Україні вже понад пів року, написав: "Учора впав ще один з нас. Цей тиждень не був добрим для чехів. Так що запаліть свічку ввечері, це була дуже хороша людина".
Особу загиблого поки не повідомляють.
"Конфлікти, на жаль, приносять втрати, але кожна окрема втрата дуже важка. Я хотів би висловити свої співчуття родині цієї людини, мені дуже шкода", – прокоментував на пресконференції 20 березня президент Чехії Петр Павел.
- Під час боїв проти російської армії 11 червня 2022 року на Донбасі загинув доброволець - громадянин Чехії. Згідно з інформацією, загинув чоловік із Тршебича, відомий як "Іспанець". Кілька місяців тому він став добровольцем. Місцеве телебачення повідомило, що чоловік загинув від попадання мінометної гранати.
- Медик-волонтер із Чехії, який у межах проєкту "Phoenix" допомагає на сході України з лікуванням захисників на фронті, у березні 2023 року отримав важке поранення.
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