В Україні запрацював портал для повідомлень про активи причетних до війни осіб

Про це повідомив Офіс генерального прокурора в Телеграмі.



Портал для повідомлень про активи осіб, причетних до війни в Україні, так званий Task Force, доступний за посиланням: https://reportsassets.nazk.gov.ua. Повідомляти можна про активи як в Україні, так і закордоном.



"​Кожен може долучитися до арешту та конфіскації майна агресора – в Україні запустили портал повідомлень про активи осіб, причетних до агресії рф проти України", – йдеться у повідомленні.



Task Force також буде взаємодіяти з іноземними відомствами для обміну даними про такі активи, зокрема, з США та ЄС. У фокусі його уваги - активи осіб, що причетні до воєнних злочинів, а також протидія порушенням сакнцій з боку фізичних та юросіб.



"Для компенсації потерпілим та відбудови нашої країни ми розшукуємо майно воєнних злочинців, щоб мати змогу арештувати його в рамках кримінальних проваджень, а згодом конфіскувати. Кожен може допомогти нашій Task Force знайти активи російських чи білоруських посадовців, лідерів думок та всіх, хто організаційно, фінансово та інформаційно підтримує війну в Україні", – прокоментувала генпрокурор Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, США готують санкції проти РФ, щоб порушити її критичні ланцюги поставок.