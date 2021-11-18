В Україні запровадили санкції РНБО проти співробітників спецслужб РФ: до списку потрапило 28 осіб
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти співробітників російських спецслужб
Про це повідомляє сайт Офісу президента.
Зеленський схвалив застосування санкцій до 28 російських спецслужбовців.
Обмеження наклали на громадян РФ, які керують "силовими відомствами" в ОРДЛО. Санкції запроваджено на три роки, вони передбачають блокування активів, заборону на виведення капіталів тощо.
Крім росіян під санкції підпадають ексспівробітник Стаханівського відділу УСБУ в Луганській області Олег Лондарєв, ексзаступник начальника управління СБУ в Луганській області Роман Гордидан, ексспівробітник СБУ Ігор Зубков. Усі вони працюють на окупантів у Луганську та підтримують війну Росії проти України.
Підсанкційними особами також є розшукуваний за тероризм громадянин України Микола Карчук, зареєстрований у Донецьку, і "чиновник Мін'юсту ДНР" Сергій Ткаченко.
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