В Україні запровадили санкції РНБО проти співробітників спецслужб РФ: до списку потрапило 28 осіб

Про це повідомляє сайт Офісу президента.



Зеленський схвалив застосування санкцій до 28 російських спецслужбовців.



Обмеження наклали на громадян РФ, які керують "силовими відомствами" в ОРДЛО. Санкції запроваджено на три роки, вони передбачають блокування активів, заборону на виведення капіталів тощо.



Крім росіян під санкції підпадають ексспівробітник Стаханівського відділу УСБУ в Луганській області Олег Лондарєв, ексзаступник начальника управління СБУ в Луганській області Роман Гордидан, ексспівробітник СБУ Ігор Зубков. Усі вони працюють на окупантів у Луганську та підтримують війну Росії проти України.



Підсанкційними особами також є розшукуваний за тероризм громадянин України Микола Карчук, зареєстрований у Донецьку, і "чиновник Мін'юсту ДНР" Сергій Ткаченко.

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